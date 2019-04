Befragung der Dormagener Kunden : evd strebt gerechtere Wasserpreise an

Derzeit richtet sich der Preis fürs Trinkwasser in Dormagen größtenteils nach dem Verbrauch. Damit würden aber die tatsächlichen Kosten der Wasserversorgung nicht richtig abgebildet, argumentiert die evd. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Dormagen Bis zum Herbst soll über ein neues Tarifmodell entschieden werden. Mit der Preisänderung würden keine höheren Erlöse erzielt, betont die Energieversorgung Dormagen. Anfang Mai startet sie eine Umfrage bei ihren Kunden.

Von Stefan Schneider

In ungefähr zwei Wochen erhalten rund 15.000 Hauseigentümer in Dormagen Post von der örtlichen Energieversorgung. Die evd bittet ihre Kunden um Unterstützung bei einer Befragung. In Form einer „Selbstauskunft“ zur Anzahl ihrer Wohneinheiten sollen die Angeschriebenen dazu beitragen, dass die Wasserpreise in der Stadt gerechter berechnet werden können.

Dahinter steckt folgende Überlegung, wie evd-Geschäftsführer Klemens Diekmann am Donnerstag in einem Pressegespräch erläuterte: Derzeit richtet sich der Preis fürs Trinkwasser zum großen Teil nach dem Verbrauch. Wer wenig benötigt, zahlt auch vergleichsweise wenig. Vordergründig einleuchtend, doch die evd relativiert: Egal, ob ein Haushalt viel oder wenig Wasser verbraucht, die Infrastruktur, die bereit gestellt (und finanziert) werden muss, ist für alle die selbe. Das bedeutet: Je mehr Menschen in einem Haus wohnen und sich einen Waserzähler teilen (was in vielen Mehrfamilienhäusern der Fall ist), desto weniger dieser fixen Kosten für die Infrastruktur trägt der Einzelne in diesem Haus. Laut evd machen die fixen Kosten, die unabhängig von der verbrauchten Wassermenge anfallen, derzeit mehr als 80 Prozent der Gesamtkosten für die Wasserversorgung in Dormagen aus.

Info evd investiert rund 50.000 Euro Was Für die Untersuchung zu einer möglichen Umstellung des Preissystems investiert die evd einmalig etwa 50.000 Euro. Kostenverteilung Das Geld wird für das Porto für die Selbstauskunft der Kunden und für einen externen Beraters benötigt.

Die evd will deshalb prüfen und durchrechnen lassen, ob die Umstellung auf ein sogenanntes Systempreismodell in Dormagen nicht gerechter ist. Beim Systempreismodell würden nicht mehr wie bisher die Wasserzähler, sondern die Zahl der Wohneinheiten als Bemessungsgrundlage für den Grundpreis genutzt. Ob dies letztendlich in Dormagen so kommen werde, sei zwar noch nicht entschieden, aber wahrscheinlich, sagte Diekmann auf Nachfrage – und zwar zum Jahreswechsel 2019/2020. Der evd-Geschäftsführer betont, dass es bei den Überlegungen zur Umstellung des Tarifsystems nicht darum gehe, höhere Erlöse zu erzielen, sondern um Abrechnungsgerechtigkeit.

Und um mehr Planungssicherheit. Denn der Wasserverbrauch ändert sich, zum Beispiel aufgrund der Wetterlage, und ist deshalb kaum planbar. Hinzu kommt, dass der Wasserverbrauch in Dormagen trotz wachsender Bevölkerungszahlen konstant sinkt. Gleichzeitig fallen aber Mehrkosten für die evd an, zum Beispiel bei der Erschließung von Neubaugebieten. Unterm Strich gilt: Derzeit wird nur ein geringer Teil der fixen Kosten für die evd durch planbare fixe Einnahmen abgedeckt, die Rede ist von lediglich 20 bis 30 Prozent.