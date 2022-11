Energieversorgung Dormagen : Millionen-Förderung für Mehrfamilienhäuser

Dormagen Die Energieversorgung Dormagen investiert eine Millionen Euro in die Förderung von Mehrfamilienhäusern. Zwei Förderprogramme wurden vorgestellt.

evd-Geschäftsführer Klaus Diekmann kündigte es vor einigen Wochen im Gespräch mit Bürgermeister Erik Lierenfeld bereits vage an, nun steht es fest: die Energieversorgung Dormagen hat zwei Förderprogramme ins Leben gerufen. Mit einer Förderung über eine Summe von einer Million Euro sollen nun Mieter und Eigentümer von Häusern mit mehreren Wohneinheiten von der Energiewende profitieren. Damit das gelingen kann, hat die evd zwei Förderprogramme aufgesetzt, die Anreize für die Investition in eine Photovoltaik- oder Heizungsanlage setzen. Adressiert sind diese an Eigentümer von Mehrfamilienhäuser.

„Eine solche Investition steigert den Wert einer Immobilie und ermöglicht den Bewohnern eine Teilhabe an einer unabhängigeren Energieversorgung“, sagt Klemens Diekmann. „Mit Strom aus Sonnenenergie und Wärme aus effizienten Heizungsanlagen können auch Menschen, die in Mehrfamilienhäusern leben, etwas zum Klimaschutz beitragen und sind gleichzeitig weniger abhängig vom Energiemarkt und von steigenden Verbraucherpreisen“, so Diekmann weiter. Bürgermeister Erik Lierenfeld begrüßt das Angebot der evd: „Ich freue mich sehr darüber, dass hier eine weitere Möglichkeit für mehr Umweltschutz in Dormagen geschaffen wurde und dafür kein Eigentum notwendig ist. Das ist ein wichtiger Schritt, um regenerative Energien allen zugänglich zu machen.“