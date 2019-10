Versorgung in Dormagen : Gebühren für Trinkwasser werden neu berechnet

Dormagen Der Grundpreis steigt, der Verbrauchspreis sinkt. Für einige Dormagener wird Trinkwasser im neuen Jahr daher etwas teurer, für andere etwas günstiger.

Die Energieversorgung Dormagen (evd) ändert zum 1. Januar 2020 ihr Trinkwasser-Tarifsystem: Der Fixkosten-Anteil steigt, aber gleichzeitig sinkt der Preis für die Wassermenge. „Wir wollen durch die Umstellung nicht mehr Erlöse erzielen, sondern größere Kostengerechtigkeit für die Verbraucher und höhere Investitions-Sicherheit für unsere Infrastruktur erreichen“, betont evd-Geschäftsführer Klemens Diekmann. Bei den meisten Normalkunden liege der Unterschied zum jetzigen Modell bei weniger als einem Euro pro Monat. Viele Kunden, so Einfamilienhausbesitzer mit durchschnittlichem Wasserverbrauch, würden ab Januar weniger für das Trinkwasser zahlen als bisher, während andere, wie Gewerbetreibende, womöglich etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Diekmann sagte außerdem zu: „2020 und 2021 wird es keine Erhöhung der Trinkwasserpreise geben.“

Der Wasserverbrauch in Dormagen liegt trotz steigender Einwohnerzahl seit Jahren konstant bei etwa drei Millionen Kubikmetern, der Pro-Kopf-Verbrauch sinkt also stetig. Die Kosten für die technischen Anlagen, Neubau, Wartung und Instandhaltung des Wassernetzes sind jedoch enorm. „Ein Großteil der Kosten entsteht unabhängig von der gelieferten Wassermenge“, erklärte Diekmann. Er stellte die evd-Kostenstruktur, die zu 80 Prozent aus Fixkosten besteht, dem bisherigen Tarifsystem gegenüber, das zu 30 Prozent auf dem Grundpreis und zu 70 Prozent auf dem Mengenpreis basiert: „Das bildet die tatsächliche Kostenstruktur nicht ab.“ Bisher kam es auf die verbrauchte Menge und die Größe des Zählers an. Eine Familie in einem Zweifamilienhaus bezahlt derzeit mehr als eine Familie im Mehrfamilienhaus. Das Tarifsystem soll zum Jahreswechsel auf eine 50:50-Verteilung umgestellt werden.

„Um die hohe Trinkwasserqualität und Versorgungssicherheit dauerhaft aufrecht zu erhalten, müssen wir in Anlagen und Infrastruktur investieren. Dafür benötigen wir Planungssicherheit, die nur gewährleistet ist, wenn den fixen Kosten fixe Einnahmen gegenüberstehen“, betonte Diekmann. Daher werden alle Kunden „verursachungsgerechter an den Vorhaltekosten beteiligt“, so der evd-Geschäftsführer. Die Anzahl der Wohneinheiten werden zum Maßstab für den neuen Systempreis, bei überwiegend gewerblich genutzten Häusern wird in zehn Jahresverbrauchs-Klassen eingeteilt. Diese Umstellung basiert auf den Daten einer Selbstauskunft der Dormagener Hausbesitzer im Mai, an der sich mit 65 Prozent der 15.000 evd-Wasserkunden sehr viele beteiligt haben. „Wir wollen eine passgenaue Umstellung ohne große Auswirkungen“, erklärte Diekmann.