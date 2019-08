Energieversorgung in Dormagen : evd erhöht im Oktober die Preise für Erdgaskunden

Dormagen Das ist keine gute Nachricht für alle Bürger, die von der Energieversorgung Dormagen (evd) mit Erdgas beliefert werden: Schon in naher Zukunft müssen sie tiefer in die Tasche greifen. Die evd hebt die Erdgaspreise an, die Erhöhung greift ab dem 1. Oktober dieses Jahres.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

„Im Laufe des vergangenen Jahres sind die Preise für Erdgas an der Börse drastisch gestiegen. Bis zu 28 Prozent mehr als im Vorjahr kostete Erdgas zuletzt in der Beschaffung“, erklärt Ivan Ardines, Leiter des Energievertriebs bei der evd, die Preissteigerung. Zum 1. Oktober erhöhe sich deshalb der Arbeitspreis für Erdgas um 0,83 Cent pro Kilowattstunde (brutto). Der Gesamtgrundpreis bleibt in seiner Höhe unverändert. Für einen Musterhaushalt mit 17.000 Kilowatt Jahresverbrauch ergebe sich durch die Preissteigerung eine Mehrbelastung in Höhe von 11,80 Euro im Monat, hat die evd ausgerechnet.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass Anfang dieses Jahres bereits viele Versorger in der Region ihre Erdgaspreise angehoben hätten. Durch dauerhafte Bemühungen habe die evd ihre Erdgaspreise seit vielen Jahren – „auch über die letzte Heizperiode“ – stabil halten können. Doch „trotz strategischem Erdgaseinkauf“ müsse nun auch sie die Preise erhöhen.

Das Unternehmen versichert, dass alle evd-Kunden über die Preismaßnahme schriftlich informiert und gleichzeitig ein neues Vertragsangebot erhalten würden. Hintergrund sei, dass die evd ihre Erdgasprodukte zum 1. Juli 2019 überarbeitet habe. „Durch einen Tarifwechsel bei der evd können die meisten Kunden die Mehrbelastung wieder kompensieren oder sich beispielsweise für unseren Ökotarif ,evd erdgas klima’ entscheiden“, erläutert Ivan Ardines. Die evd war in diesem Jahr nach eigenen Angaben als „Top-Lokalversorger“ im Bereich Gas ausgezeichnet worden. „An der Auszeichnung erkennen Kunden einen transparenten und fairen Energieversorger“, schreibt evd-Sprecher Jan Dorenbeck in einer Pressemitteilung.

Weitere Informationen zu den einzelnen Preisbestandteilen finden Kunden auf der Internetseite der evd unter http://www.evd-dormagen.de. Sie können sich bei Fragen außerdem an das Kundenforum an der Mathias-Giesen-Straße 13 wenden. Auch telefonisch hilft die Energieversorgung unter 02133 971 81 weiter – oder auch per E-Mail an vertrieb@evd-dormagen.de

(ssc)