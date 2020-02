Energiequartier Dormagen-Horrem : Infos zu nachträglicher Wärmedämmung in Horrem

Horrem Das „Energiequartier Horrem“ hat für den 12. Februar zum Themenabend über die nachträgliche Wärmedämmung von Wohngebäuden eingeladen.

Am Mittwoch, 12. Februar, um 18.30 Uhr wird Energieberater Gregor Breitmar von der Verbraucherzentrale NRW in einem Vortrag einen Überblick zu verschiedenen Möglichkeiten der Wärmedämmung geben. Der Vortrag findet in den Räumen der Baugenossenschaft Dormagen an der Weilerstraße 11, im Sitzungssaal „Delhoven“ (Untergeschoss) statt.