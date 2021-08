Energiekonzept in Dormagen : Stadt spart viel Geld bei Straßenbeleuchtung

Energiekonzept in Dormagen

Dormagen Die Stadt will bei der Straßenbeleuchtung so viel Energiekosten einsparen wie möglich. Bisher konnten die meisten Straßenzüge mit hohen Energiebedarf bei der Beleuchtung bereits mit LED-Leuchten umgerüstet werden.

Jetzt folgen alte Leuchten mit einem nach konventioneller Be-trachtungsweise niedrigem Energieverbrauch. Das sind Leuchten, die bereits mit LED-Retrofit umgerüstet wurden, deren Leuchtengehäuse aber altersbedingt undicht geworden und nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Es geht um insgesamt 173 Leuchten in Dormagen, Delrath, Hackenbroich, Horrem, Rheinfeld, Straberg und Zons. Von den Gesamtkosten in Höhe von 38.831 Euro müssen die Anlieger 24.434 Euro tragen.