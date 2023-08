Ehrenamtsempfang im Kulturhof Dormagen feiert ehrenamtliche Helfer

„Dormagen ist und bleibt eine Stadt des ehrenamtlichen Engagements. Und an dieser Stelle wiederhole ich mich gerne: Diese enorme Hilfsbereitschaft gibt es in dieser Form in kaum einer anderen Stadt“, sagte das Stadtoberhaupt während seiner Eröffnungsrede. „Dormagen lebt von den Menschen, die sich uneigennützig einbringen, sei es in der Nachbarschaftshilfe, in sozialen Projekten oder im kulturellen Bereich.“