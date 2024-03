Verkehrschaos und zugeparkte Einfahrten So gehen Dormagens Schulen mit Elterntaxis um

Nicht nur an Grundschulen, auch an weiterführenden Schulen können Elterntaxis ein Thema sein - so etwa am Leibniz-Gymnasium in Hackenbroich. Insgesamt sei es an seiner Schule zwar „nicht so extrem“, sagt Schulleiter Andreas Glahn. Gerade zu Pandemie-Zeiten hätten mehr Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht - mittlerweile würden jedoch die Busse wieder mehr genutzt. Gerade zu Schulschluss würden sich in den Nebenstraßen jedoch teils lange Schlangen bilden, auch hier würden Zufahrten von Anwohnern blockiert. Vor dem Schultor werde morgens vor der Schule und nach Ende des Unterrichts jeweils eine Lehrkraft als Aufsicht vor dem Schultor positioniert. „Damit keine Gefahrensituationen entstehen“, sagt Glahn. Die meisten Eltern seien einsichtig, wenn man sie auf ihr Fehlverhalten hinweise.