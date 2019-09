Elektro-Festival in Dormagen : 4500 Fans feiern beim Strabi-Festival

Straberg Vor der malerischen Kulisse des Straberg-Nievenheimer-Sees feierten Fans von elektronischer Musik zwei Tage lang friedlich die fünfte Auflage des Strabi-Festivals. DJs legten auf drei verschiedenen Bühnen auf.

Der Aufbau begann bereits eine Woche bevor die ersten Besucher den Eingang passierten. Zwei Tage, 4500 Besucher, Musik auf drei Bühnen – bei der fünften Auflage des „Strabi-Festivals“ direkt am See hatten die Organisatoren, die beiden 24 Jahre alten Valentin Gongoll und Simon Roidenkirchen, alle Hände voll zu tun, ehe es am Freitag ab 14 Uhr losgehen konnte. Unter dem Strich war es ein voller Erfolg, trotz Regengüssen und Probleme mit dem Sicherheitsdienst, der nicht gekommen war, so dass aus eigener Kraft Personal akquiriert werden musste.