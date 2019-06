Ehejubiläum in Dormagen : Seit bald 70 Jahren ein Paar

Nievenheim Helmut und Klara Escher feiern ihre Eiserne Hochzeit nur in kleinem Rahmen.

Dass ein Spaziergang am Ersten Advent tatsächlich sein Leben so verändern würde, hätte Helmut Escher nie gedacht. Er war zu Fuß unterwegs, als er an jenem 30. November 1949 am Wegesrand einen Freund entdeckte, der mit einem jungen Mädchen zusammen stand. Escher, damals gerade einmal 18 Jahre alt, blieb stehen, und es entstand eine lange Unterhaltung.