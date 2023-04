Teures Eis-Vergnügen Inflation trifft auch Eisdielen-Betreiber in Dormagen

Auch wenn der Frühling zumindest wettertechnisch noch auf sich warten lässt, hat die Eis-Saison schon begonnen. Kunden werden in diesen Tagen feststellen, dass die Preise für die süßen Kugeln überall gestiegen sind. Dabei reicht die Spanne im Stadtgebiet von 1,50 Euro am Eiswagen bis hin zu zwei Euro für besondere Eis-Sorten in der Innenstadt.