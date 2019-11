Einzelhandel in Dormagen : Masterplan als „Vertrag“ mit den Bürgern

Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt bei der „Arbeit“ mit Anregungen und Wünschen der Bürger bei der Ideenwerkstatt. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Analyse Die Ideenwerkstatt in der Rathaus-Galerie war ein Erfolg, weil viele Bürger kamen und mitmachten. Dabei darf es nicht bleiben: Die Innenstadt braucht zügig sichtbare Veränderungen, die auch im Kleinen beginnen dürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Den vergleichsweise größten Leerstand gemessen am zur Verfügung stehenden Raum weist aktuell die Rathaus-Galerie auf. Aber ausgerechnet von dort ging am Montag Abend ein starkes Signal aus, was die zukünftige Entwicklung der Innenstadt betrifft. Zum einen gab es Zeiten, in denen sich die beliebte Einkaufs-Mall nicht unbedingt zum Konzert der Innenstadt-Akteure zugehörig fühlte und lieber isoliert agierte; zum anderen war es insofern ein kluger Schachzug des neuen Center-Managers Stefan Günther, diesen Ideenworkshop in sein Haus zu holen, wo die gut 150 Besucher rundherum sehen konnten, wie eifrig dort an Veränderungen gearbeitet wird. Was dort bereits passiert, soll „außerhalb“, also auf der „Kö“ und in angrenzenden Straßen, in den kommenden Jahren passieren.

Es kamen keine Massen an kommunalen Politikern und Vertretern aus dem Rathaus in die Galerie, sondern viele Händler, Gastronome, Immobilienbesitzer und interessierte Anwohner verteilten sich an den vier Themen-Tischen, um dort Ideen, Kritik und Wünsche mündlich oder auf Kärtchen zu platzieren. Das war viel mehr, als die Initiatoren erwarten konnten. Es war ermutigend zu sehen, wie engagiert in kleinem Kreis diskutiert und die offiziellen Vertreter als Gesprächspartner gesucht wurden.

Info In Fachausschüssen weiter beraten Was Ideenwerkstatt mit dem Ziel eines Masterplans für die Innenstadt. Wer Veranstalter waren Stadt, Stadtmarketing und Werbegemeinschaft City-Offensive. Zukunft Das Thema wird in den Stadtrat eingebracht. Wahrscheinlich ist, dass sich dann Fachausschüsse mit Details befassen.

Aber was tun mit dem unerwartet großen Interesse, vor allem mit der Flut von Stichwörtern, Aussagen und Hinweisen? Zunächst geschieht das Übliche: Im Rathaus wird „geclustert“, also die Reaktionen thematisch gebündelt und ausgewertet. Dann geht das Paket in den Ratssaal, wo wiederum die Politiker sich informieren können, was ihre Wähler denn so meinen. Und dann? Ausgerechnet im Jahr des Kommunalwahlkampfes und dann noch ohne die große Mehrheit einer Großen Koalition sollen erste Weichen gestellt werden für weitreichende Veränderungen. Es könnte schwierig werden, sich darauf zu einigen, welche Themen überhaupt umgesetzt werden sollen. Welche sind machbar, welche eher futuristisch? Es stehen dicke Brocken auf dem Ideen-Tableau der Innenstadt-Interessierten: Zum Beispiel die Öffnung der südlichen Kölner Straße für den Autoverkehr, inklusive Wohnen im Erdgeschoss. Welche Partei hält das für sinnvoll und glaubt zudem, damit Wählerstimmen gewinnen zu können? Wer an St. Michael vorbei gen Süden geht, sieht den Handlungsbedarf. Klar ist: So kann es dort nicht viel länger bleiben!

Von den „Meilensteinen“, die auch Teil eines Masterplans werden, erwartet niemand eine zeitnahe Umsetzung, weil politisch womöglich langwierige Entscheidungsprozesse vonnöten sind. Wie umständlich und zeitraubend das zuweilen funktioniert, zeigt die aktuelle Diskussion um die „Sparkassen-Treppe“, und das ist beileibe kein Mega-Projekt. Zudem müssen Fördertöpfe gefunden und angezapft werden. Gleichwohl stehen Stadt und Kommunalpolitiker in der Pflicht, Machbares zeitnah umzusetzen. Der City mit einem Minimum an Maßnahmen schon ein deutlich sichtbares, verändertes Gesicht geben, das muss doch möglich sein! Mehr Sauberkeit wünschen sich Innenstadtakteure und Bewohner, mehr Spielgeräte, mehr Grün, (Trink-)Wasserbrunnen, wenigstens schön gestaltete Schaufenster von leer stehenden Läden – das ist nicht zuviel verlangt.