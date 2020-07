Kostenpflichtiger Inhalt: Einzelhandel in Dormagen : Ermutigende Lebenszeichen

Der Lego-Laden „Rheinstein“ zieht von der Markt- auf die Kölner Straße. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Meinung Dormagen Als ein potenzieller Gast an einem Morgen in der vergangenen Woche einen Tisch im neuen „Café an der Kö“ suchte, wurde ihm freundlich beschieden: „Alle Plätze sind reserviert.“ So bedauerlich dies im Moment war, so außerordentlich positiv ist der „Ausverkauft“-Hinweis. Die Gastronomie gibt ermutigende Lebenszeichen in Dormagen.