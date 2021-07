Einzelhandel in Dormagen : Erfolgreiche Neuansiedlung in der Innenstadt

Thomas Anno (SWD/l.) und SWD-Geschäftsführer Michael Bison (r.) begrüßen Winfried Nelles und Rene Henkelmann. Foto: SWD

Dormagen Der städtischen Wirtschaftsförderung gelingt eine erfolgreiche Ansiedlung dank des „Sofortprogramms Innenstadt“ des Landes NRW. Damit wird ein Leerstand beseitigt. Dieses Geschäft kommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus-Dieter Schumilas

Winfried Nelles ist der erste, aber sicher nicht der letzte Unternehmer, der sich dank des „Sofortprogramms Innenstadt“ der Landesregierung den Wunsch vom eigenen Laden in Dormagen erfüllen kann. Das vom Land aufgelegte „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen“ macht diesen Schritt möglich. Es stattet Kommunen mit Geld aus, um Geschäftsideen und ihre Macher zu unterstützen, indem sie leerstehende Ladenlokale an- und zu deutlich reduziertem Mietzins untervermieten. So geschehen auch im Fall von Winfried Nelles. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Rene Henkelmann eröffnet der Küchenbauer aus Bergheim an der Kölner Straße 47 ein Küchenstudio, das Showroom und Ort für gesellige Kochkurse werden soll.

Spätestens am 1. Oktober, sagt Nelles, will er loslegen in den Räumlichkeiten, die über Jahrzehnte das Fachgeschäft „Schuch Jagd- und Angelsport“ beherbergten und nun seit längerem bereits leer stehen. „Der Standort Dormagen ist für uns ideal, denn viele unserer Partner sitzen im Großraum Köln und am Niederrhein, sodass wir mit Dormagen zentral in der Mitte liegen. Dank der Förderung durch die Stadt Dormagen waren wir sofort motiviert, hier schnellstmöglich ein Küchenstudio der besonderen Art zu eröffnen mit kleinen Koch-Events“, sagt Nelles. Kunden aus Dormagen bediente er bislang von den Standorten Köln oder Bergheim aus.