Einsatz in Horrem : Feuerwehreinsatz im Seniorenzentrum

Kräfte der Feuerwehr lüfteten das Gebäude. (Symbolfoto) Foto: dpa/Holger Hollemann

Dormagen Am Dienstagnachmittag, 14. Juni, wurde die Feuerwehr Dormagen gegen 16 Uhr zu einem Einsatz in einem Seniorenzentrum an der Weilerstraße im Stadtteil Dormagen-Horrem gerufen.

Aufgrund einer unsachgemäßen Nutzung eines Backofens kam es im Gebäude zu einer größeren Rauchentwicklung. Schlimmeres konnte durch ein schnelles Handeln verhindert werden: „Das vorbildlich agierende Personal der Einrichtung brachte nach Auslösen der Brandmeldeanlage alle Bewohnerinnen und Bewohner umgehend in Sicherheit“, informiert die Stadt.

Zwei Personen mussten wegen einer Rauchvergiftung durch den Rettungsdienst behandelt werden. Kräfte der Feuerwehr lüfteten das Gebäude. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Insgesamt befanden sich rund 30 Einsatzkräfte der Löschzüge Hauptamt, Straberg, Stadtmitte und des Rettungsdienstes am Einsatzort.

(NGZ)