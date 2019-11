Engagement für ältere Dormagener : Seniorenbeirat setzt sich für mehr Barrierefreiheit ein

Ein stets gut nachgefragtes Angebot des Seniorenbeirats Dormagen ist das Rollator-Training mit Unterstützung der Polizei im Stadtbus in Dormagen. Foto: Stadt

Dormagen Als Interessenvertretung kämpft der Seniorenbeirat der Stadt Dormagen für Verbesserungen für die älteren Dormagener. Rollator-Training und das Gütesiegel „Einfach barrierefrei“ sind zwei Beispiele.

Von Barrierefreiheit über Friedhofsangelegenheiten bis hin zu den neuen Stadtteilkümmerern: Der Seniorenbeirat der Stadt zieht in seinem sechsten Jahrestätigkeitsbericht seit der Gründung im Oktober 2013 erneut eine positive Bilanz.

„Wir haben uns für viele Dinge eingesetzt und erhalten positiven Zuspruch aus der Bevölkerung“, erklärt Hans-Peter Preuss, Vorsitzender des Seniorenbeirats. So nahm der Beirat beispielsweise an den regelmäßigen Sitzungen des Jugendhilfe- und Sozialausschusses, des Kulturausschusses, des Planungs- und Umweltausschusses und des Sportausschusses als beratendes Mitglied teil. „Es bleibt jedoch einmal festzuhalten, dass in den einzelnen Ausschüssen die Belangen der älteren Bürger noch zu wenig berücksichtigt werden“, sagt Preuss.

Info Der Seniorenbeirat tagt am 4. Dezember Gremium Der Seniorenbeirat der Stadt Dormagen ist überparteilich und konfessionell unabhängig und vertritt die Interessen älterer Bürger in Dormagen. Sitzung Die nächste Sitzung ist am Mittwoch, 4. Dezember, um 10 Uhr im Bürgerhaus an der Salm-Reifferscheidt-Allee 20. Kontakt Hans-Peter Preuss unter 02133 257-689.

Das Gremium engagierte sich außerdem in zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen. So wurde beispielsweise am 14. März das „Rollator-Training“ in Hackenbroich organisiert und ausgeführt. „Es ist sehr wichtig, den älteren Dormagenern bei der Bewältigung ihres Alltags zu helfen“, sagte Preuss. Und das bedeute auch, ihnen in Kooperation mit der Polizei, dem Stadtbus und der städtischen Seniorenbeauftragten immer wieder anzubieten, wie sie sicherer mit ihren Rollatoren im Straßenverkehr unterwegs sein können. Und am 29. September hat der Seniorenbeirat beim „Tag des offenen Rathauses“ einen Stand im Neuen Rathaus betrieben und informiert.

Ein großes Thema für den Seniorenbeirat Dormagen ist die angestrebte Barrierefreiheit. „Da sind gute Ansätze vorhanden, die noch weiter ausgebaut werden müssen“, sagte Preuss bereits vor einigen Monaten. Der „Runde Tisch Barrierefreiheit“ tagte im Zeitraum vom Oktober 2018 bis September 2019 insgesamt dreimal. Dort wurde beschlossen, Fördergelder für barrierefreie Eingänge von Geschäften und Lokalen bereitzustellen, was sich nicht nur auf die Innenstadt bezieht. Die Mittel wurden bereits dreimal genehmigt, so dass auch das neue städtische Gütesiegel „Einfach barrierefrei“ genauso oft überreicht werden konnte. Das vom Rat mit dem Haushalt 2018 auf eine Initiative des Runden Tischs Barrierefreiheit hin beschlossene Förderprogramm kann weiter abgerufen werden. „Ich freue mich über jede Maßnahme, die Senioren, Menschen mit Beeinträchtigungen und Familien mit Kindern den Einkauf und die selbständige Teilhabe am Leben in Dormagen erleichtert“, sagte Kerstin Belitz von der Stabsstelle Soziale Stadt über die Vorbildfunktion der ersten drei Nutzer.

Zudem wurde die Liste der Behindertentoiletten und ihre Standorte aktualisiert, im Internetauftritt der Stadt veröffentlicht und als Flyer aufgelegt und verteilt. So besteht nun eine gute Übersicht über die Behinderten-WC in Dormagen.

„Wir wollen uns öffentlich für die Belange der älteren Dormagener einsetzen, um als Interessenvertreter auch gehört zu werden“, so das Ziel des Seniorenbeirates, der zum Beispiel auch zu den Öffnungszeiten der Post von den Bürgern um Rat und Meinung gefragt wird. Auch für den Bau eines Aufzugs, um die steile City-Treppe von „Unter den Hecken“ zum Rathausplatz an der Kölner Straße zu überwinden, setzt sich der Seniorenbeirat ein.