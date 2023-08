Einbruch in Dormagen Mehr als 100 iPads aus Regenbogenschule gestohlen

In die Regenbogenschule in Rheinfeld ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 25. August, 15 Uhr, bis Samstag, 26. August, 15.30 Uhr, haben bisher Unbekannte ein Fenster der Schule aufgehebelt und sind in das Gebäude eingestiegen. Im Inneren hebelten die Täter mehrere Türen auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen zahlreiche iPads und eine geringe Menge Geld. Außerdem verwüsteten die Eindringlinge das Lehrerzimmer.