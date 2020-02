Einmarsch der US-Armee 1945 : Dormagen gedenkt der Befreiung der Stadt

Dormagen Der 5. März ist ein für die Stadt Dormagen bedeutender Termin. Denn an diesem Tag wurde sie vor 75 Jahren vom Nationalsozialismus befreit.

Mit einer Gedenkfeier vor dem Historischen Rathaus und einer Ausstellung in der Stadtbibliothek erinnert die Stadt an diesen Tag. Deutsche und Amerikaner werden sich auf dem Rathausplatz die Hand reichen. Vor 75 Jahren wurde die heutige Innenstadt von Streitkräften der U.S. Army eingenommen. Die Schrecken des Zweiten Weltkriegs waren nach der militärischen Niederlage für die Menschen vor Ort noch nicht vorüber. Viele bangten noch um ihre Angehörigen in zerbombten Städten, in Flüchtlingsströmen oder an der Front. Tödliche Gefahren drohten zudem weiterhin durch deutschen Artilleriebeschuss. Vorbei war an diesem Tag jedoch die nationalsozialistische Verbrechensherrschaft in Dormagen. „Bis heute sind wir den Amerikanern dankbar, dass sie uns von der Nazi-Diktatur befreit haben. Gemeinsam wollen wir uns an die Toten und Verletzten auf beiden Seiten erinnern“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.

In einer Gedenkfeier, zu der alle Bürger eingeladen sind, wird am Donnerstag, 5. März, um 11 Uhr ein Kranz an der Mahnstätte vor dem Eingang des Historischen Rathauses niedergelegt. Die U.S. Army wird mit einer Fahnenformation vertreten sein. Auch die Reservistenkameradschaft Dormagen und die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss beteiligen sich an der Gedenkfeier.

Schon zuvor sind Interessierte ab 10 Uhr in die Stadtbibliothek eingeladen. Kreisarchivar Stephen Schröder wird anhand einer kleinen Ausstellung in die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Dormagen und insbesondere das Geschehen im März 1945 einführen. Das Jugendhilfezentrum Raphaelshaus stellt seine zukünftige Gedenkstätte vor, die am 8. Mai – dem Tag des endgültigen Kriegsendes – in dem früheren Luftschutzbunker unter dem Haupthaus eröffnet wird. Jugendliche der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule stellen in einer kurzen Theaterinszenierung auch Bezüge zu den heutigen Schicksalen von Kriegsflüchtlingen her. „Es wäre erfreulich, wenn sich viele Menschen an dieser Veranstaltung beteiligen, denn die Gefahren durch Rechtsextremismus und Nazi-Ideologie sind leider noch nicht vorüber, wie die aktuelle politische Entwicklung sowie zuletzt der Anschlag in Hanau zeigen“, so Lierenfeld.

