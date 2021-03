Einkaufsstraße in Dormagen : Stadt prüft Kameraüberwachung für „Kö“

Seit gefühlt ewigen Zeiten versenkt: die Poller in der Zufahrt von der Florastraße in die Kölner Straße. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Die Idee von Stadt und CDU, die defekten Poller am nördlichen Eingang zur Kölner Straße durch Neue zu ersetzen, wird durch einen Vorstoß der FDP ergänzt, die auf eine technisch weniger anfällige Lösung dringt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

In die Diskussion um Poller am nördlichen Eingang der Kölner Straße kommt eine völlig neue Variante: Ging es bislang um den Austausch und die Erneuerung der defekten Poller, so sorgt eine Idee des FDP-Politikers Hans-Georg Döring für eine Wendung bei diesem Thema. Er schlägt vor, die Fahrzeuge, die unberechtigterweise in die Kölner Straße einfahren, per Kamera zu erfassen und die Halter zur Kasse zu bitten. Diesen Vorschlag will die Stadt jetzt auch prüfen, erklärte Bürgermeister Erik Lierenfeld.

Als die Mitglieder des Planungsausschusses mögliche Varianten diskutierten, die ihnen die Stadt vorgelegt hatte, schüttelte Döring den Kopf und äußerte sein Unverständnis: „Wir sollen viel städtisches Geld ausgeben, damit verhindert wird, dass Leute widerrechtlich auf die ,Kö’ fahren?“ Er sieht es genau anders herum: Die Stadt solle vielmehr diejenigen mit einem Bußgeld belegen, die dieses tun, auf diesem Weg Geld einsammeln und nicht ausgeben. Der FDP-Politiker war nicht der einzige Kritiker, der die Poller-Lösung als „nicht mehr zeitgemäß“ ansieht. Auch Michael Kirbach (Zentrum) kritisierte die präsentierten Varianten als „technisch zu aufwändig und zu anfällig“.

Info Die Poller-Varianten der Stadt Variante A Reparatur der vorhandenen Anlage. Sie gilt als nicht wirtschaftlich. Variante B Installation einer neuen versenkbaren Polleranlage. Die Kosten für die Erneuerung der Polleranlage belaufen sich auf ca. 44.000 Euro. Variante C Versenkbare Poller mit höherem Anfahrwiderstand. Die Kosten betragen ca. 75.000 Euro.

Eine Kontrolle per Kamera wäre die technisch einfachere und weniger anfälligere Lösung. „Solche Kameraüberwachungen gibt es ja heute schon an vielen belebten Plätzen oder an Bahnhöfen“, sagt Döring. Wer berechtigt ist, in die Kölner Straße zu fahren, soll dann einen Ausweis bekommen.

Die defekten Poller sind schon seit einigen Jahren ein Ärgernis für viele Dormagener. Im Jahr 2002 wurden die Polleranlagen erstmals installiert, um zu verhindern, dass unbefugte Fahrzeuge die Kölner Straße befahren. In den darauffolgenden Jahren waren die Poller aufgrund von Störanfälligkeit, technisch aufwändiger Unterhaltung und häufigem Vandalismus immer wieder außer Betrieb. Seit einigen Jahren tut sich, zum Leidwesen vieler Anwohner und Passanten, nichts. Das führt dazu, dass beispielsweise der Lieferverkehr auf der „Kö“ nicht nur zwischen 19 Uhr und 9 Uhr stattfindet, sondern beinahe rund um die Uhr Lieferwagen und Autos die Straße passieren.

Parallel zur Stadt, die dieses Thema angegangen ist, stellte die CDU einen Antrag auf Ersatz der defekten Poller. Ratsmitglied Elke Wölm konnte sich im Ausschuss mit ihrer Haltung jedoch nicht durchsetzen, direkt Geld dafür einzustellen. Die Kosten für neue versenkbare Poller lägen pro Standort, also Zufahrten, zwischen 44.000 Euro und 75.000 Euro. Der Unterschied liegt dabei im Anprallgewicht, die Kosten für die sichereren Poller liegen höher. Zusätzlich würden jährlich 1500 Euro pro Pollerstandort für Strom- und Wartungskosten anfallen.

Für Bürgermeister Erik Lierenfeld waren keine Sicherheitsgründe ausschlaggebend, das Thema wieder aufzugreifen. „Keine Amokfahrten in anderen Städten, sondern das Befahren und Parken auf der Kölner Straße.“ Wenn es Amokfahrten gewesen wären, so Lierenfeld, dann müssten auch Poller an den anderen Zufahren auf die „Kö“ installiert werden, wie an der Nettergasse, Marktstraße und südliche Kö. „Ich sehe diese Notwendigkeit allerdings nicht“, betonte der Rathauschef, „die Wahrscheinlichkeit einer Amokfahrt in Dormagen ist eine andere als in anderen Städten.“ Ausschussmitglieder wiesen darauf hin, dass es einfacher und kostengünstiger sei, bei Stadtfesten oder ähnlichen Veranstaltungen mit vielen Besuchern in der City an den Eingängen große Fahrzeuge zu platzieren. Wie bereits beim Michaelismarkt 2017 im Norden und Süden der „Kö“ geschehen.