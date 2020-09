Einkaufen in Dormagen : Verkaufsoffener Sonntag länger in der Schwebe

So voll wie beim Ostermarkt im Frühjahr wird es am 27. September sicher nicht in der Dormagener City. Denn dem Shoppingsonntag droht das Aus. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Dormagen Donnerstagnachmittag wurde bekannt, das der Shoppingsonntag am 27. September auf der Kippe steht. Die Gewerkschaft Verdi hat mit Blick auf den Mitarbeiterschutz einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt, die verkaufsoffenen Sonntag zu verbieten.

Die Rathaus-Galerie Dormagen meldete am frühen Freitagnachmittag: „Wir müssen euch leider mitteilen, dass der verkaufsoffene Sonntag am 27. September leider abgesagt werden muss.“ Morgens hätten sie die schlechte Nachricht erfahren. Offiziell stand es zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht fest, ob die Gewerkschaft Verdi mit ihrem Eilantrag gegen die verkaufsoffenen Sonntage vor Gericht Erfolg hatte. In Dormagen ist anders als in anderen Kommunen ein coronakonformes Programm zum Michaelistag geplant – ein Kriterium für die Erlaubnis der Sonntagsöffnung. Aber ob das reicht, ist ungewiss: „Die Stadt hat ihre Stellungnahme beim Verwaltungsgericht abgegeben“, erklärte Stadt-Pressesprecher Jonathan Benninghaus auf Anfrage unserer Redaktion. Bis zum späten Nachmittag lag noch keine Entscheidung bei der Verwaltung vor. „Wir gehen davon aus, dass wir spätestens am Samstag eine Rückmeldung bekommen“, sagt er. Allerdings seien Vertreter des Ordnungsamtes und der SWD am Freitagmorgen durch die Innenstadt gegangen, um die Händler vorsorglich darauf aufmerksam zu machen, dass der Shoppingsonntag womöglich gerichtlich verboten werden könnte.