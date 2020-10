Einkaufen in Dormagen : „Königliche Donuts“ bei Dormagenern sehr beliebt

Erik Lierenfeld (l.) mit Alper Ünal vor dem „Royal Donuts“. Foto: von Hagen

Dormagen Neueröffnung einer Filiale an der Marktstraße. Lange Schlangen stehen vor dem Haus mit der Fassade in Rosa. Donuts in allen Varianten werden dort angeboten, können auch vorbestellt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Von Carina Wernig

Wer in der vergangenen Woche über die Marktstraße ging, traf fast immer auf eine lange Schlange an geduldig wartenden Menschen, deren Ziel das markante Gebäude mit der Fassade in Rosa war: Dort hat Alper Ünal seine Franchise-Filiale von „Royal Donuts“ eröffnet. Der Dormagener freut sich über so viel Resonanz auf seinen „königlichen Donut“-Laden. „Es ist schön, dass die Kunden so positiv reagieren“, sagte er bereits im Vorfeld der Eröffnung.

Denn das rosafarbene Gebäude lockte viele Neugierige an, die wissen wollten, wer nach dem Lego-Laden Rheinstein, der sich einige Meter weiter an der Kölner Straße vergrößert hat, dort einzieht. Und für Schleckermäuler gibt es im „Royal Donuts“ jede Menge verschiedene Donuts: gefüllt mit Früchten, Schokolade, Nutella, Milchschnitte und anderen Süßigkeiten – der Phantasie an Leckereien ist kein Ende gesetzt.