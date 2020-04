Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Dormagen : Handel-Öffnung läuft langsam an

Foto: Carina Wernig 8 Bilder Handel Öffnung in Dormagen läuft langsam an.

Dormagen In der Dormagener Innenstadt war am ersten Tag mit mehr geöffneten Geschäften spürbar mehr los als in der vergangenen Woche. Kunden und Geschäfte hielten sich an die Hygiene- und Abstandsanforderungen.