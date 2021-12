Einkaufen in Dormagen : 2G-Bändchen für Besucher der Innenstadt

Um den Weihnachtseinkauf zu erleichtern, setzt die SWD auf 2G-Bändchen Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Die 2G-Bändchen als Lösung für den Einkauf in Dormagen kommen bei Kunden und Kaufleuten gleichermaßen gut an. Deshalb setzt die SWD die Bändchen-Ausgabe auch in den kommenden Wochen fort.