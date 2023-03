Kunst in Dormagen Eine wahrhaft bunte Welt im Kulturhaus

„Acryl, Aquarell, Pastell. Regional, original und originell“ lautet ihr Motto: Sie legt sich weder auf bestimmte Motive und Materialien noch auf Techniken fest. Nur mit Öl arbeitet sie nicht so gerne: „Das ist nicht nachhaltig und versaut die Klamotten“, begründet sie. Ihre Motive sind äußerst vielfältig, Blumen wie Tulpen und Margeriten, Landschaften – hier wählt sie besonders häufig das Meer, den Frühling oder auch Birkenstämme-, Stilleben, Tiere. Besonders umfangreich sind Städteporträts, natürlich ist ein modernes Gemälde der Stadt Zons dabei, das Torhaus in Knechtsteden (Acryl auf Leinwand) oder die Straberger Kirche St. Agatha. Weil die „Porta Nigra“ in Trier schwarz ausfällt, verziert die Künstlerin das Gemälde mit bunten „Bubbles“. Ihre ausgesprochen fröhliche Seite ist vielen Bildern zu entnehmen. So zieren die Gehry-Bauten im Düsseldorfer Hafen der Spruch: „De Hauptsaach es, et is jot.“ Bei den Städten fällt auf, dass der Kölner Dom ein beliebtes Motiv ist. „Das ist der Verkaufsschlager Nummer Eins“, begründet Bewersdorf diese Wahl. Selbst ihre abstrakte Malerei bleibt gegenständlich und somit verständlich. Das Aquarell „Der Tänzer“ kann eindeutig interpretiert werden, Spray auf Leinwand trägt oft den schlichten Titel „Streifen“. Nimmt man die farbenfrohen Clowns zum Thema „Karneval“ im Obergeschoss des Galeriehauses richtig wahr, weiß man, für welche Jahreszeit das Herz der Künstlerin schlägt.