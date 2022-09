Fotogalerie : So bunt ist der frühe Herbst in Dormagen

Dormagen Die Natur in Dormagen hat auch im Herbst einiges zu bieten. Es ist farbenfroh, auch auf den Feldern, denn noch ist Erntezeit. Kürbisse, Äpfel oder Paprika leuchten und machen Lust auf Leckeres.

Der Herbst ist da, die Tage werden kürzer und die Temperaturen kälter. Aber auch mit wärmerer Kleidung lässt es sich im Stadtgebiet von Dormagen wunderbar spazieren gehen – am Rhein, in der Zonser Altstadt, in Knechtsteden oder in den Wäldern leuchten Blätter, Beeren und Herbstblumen in bunten Farben. Mitunter kommt man dabei an einem Feld mit Gemüse zum Selberernten vorbei, wie in Stürzelberg am Bahleswinkelhof der Familie Wißdorf. Kürbisse, Kartoffeln, Tomaten, Paprika, Peperoni und Jalapenos können dort am Wochenende oder nachmittags unter der Woche geerntet werden. Und falls es mal windig oder regnerisch sein sollte, kann man es sich nach dem Spaziergang mit einem leckeren Kürbisgericht oder einem duftenden Apfelkuchen zu Hause gemütlich machen.