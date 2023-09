Einbruchserie in Dormagen Täter dringen in acht Autos ein

Zwischen 14 und 7.30 Uhr wurde in ein weiteres Fahrzeug, das auf der Straße geparkt war, eingebrochen. Auch hier wurde eine hochwertige Taschenlampe aus dem Fahrzeug entwendet. In allen drei Fällen wiesen die Fahrzeuge keine Einbruchsspuren auf. Auf der Kollwitzstraße in Horrem wurden Mittwochnacht zwischen 1.45 und 6.20 Uhr Dokumente sowie Bargeld aus einem Pkw gestohlen. Beschädigt wurde das Fahrzeug nicht. Ebenfalls Geld und persönliche Gegenstände erbeuteten Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 16.10 Uhr und Mittwoch, 8 Uhr, aus einem Fahrzeug, das an der Leiblstraße geparkt war. Auf dem Rensingweg wurden in der Zeit zwischen 20 und 7 Uhr Geldbörsen aus einem Pkw entwendet. Eine wurde in der Nähe aufgefunden, es fehlten Bankkarten. In der anderen fehlte Geld, sie wurde in einem Briefkasten gefunden.