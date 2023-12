Einbruchserie setzt sich fort Vier Mal Schulen und Kitas

In Dormagen setzt sich die Serie von Einbrüchen in Kitas und Schulen fort. In den Ortsteilen Nievenheim und Hackenbroich kam es zu vier Bildungseinrichtungen. In eine Kita an der Straße „An der Dinkbank" sind Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 14. Dezember, 18 Uhr, bis Freitag (15.), gegen 6.45 Uhr, eingebrochen. Sie verschafften sich Zugang zum Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Gruppenräume sowie Büros wurden durchwühlt, entwendet wurden Bargeld sowie elektronische Geräte.