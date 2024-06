Einbruch in Dormagener Schule 22 Fensterscheiben am BvA-Gymnasium eingeschlagen

Am Bettina-von-Arnim Gymnasium an der Haberlandstraße in Dormagen haben bislang Unbekannte Täter 22 Fensterscheiben des Schulgebäudes eingeschlagen. Lehrkräfte der Schule haben die Zerstörung am Morgen des vergangenen Freitags, 31. Mai entdeckt und daraufhin die Polizei sowie die Stadt Dormagen als Schulträger informiert. Wie groß das Ausmaß ist, sei erst Stück für Stück entdeckt worden. „Wir hatten an dem Tag mündliche Abiturprüfungen“, erklärt Schulleiter Thomas Vatheuer. „Deshalb war natürlich nur ein kleiner Teil der Schülerinnen und Schüler im Haus und es waren auch nur wenige Räume belegt.“