Einbruch in Dormagen : Unbekannte hebelten Wohnung in Horrem auf

Horrem Eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kieler Straße in Horrem wurde am Donnerstag zwischen 7.30 und 9.45 Uhr angegangen. Nach dem Aufhebeln der Wohnungseingangstür wurde Geld entwendet.

