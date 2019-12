Dormagen : Polizei nimmt jugendliche Einbrecher fest

Dormagen Zwei Jugendliche sind am Mittwoch in ein Haus „Am Martinskirchweg“ eingedrungen. Was sie vermutlich nicht bemerkten: Ihre Tat geschah unter Beobachtung der Hauseigentümer, denn diese hatten technisch vorgesorgt und eine Videoüberwachung installiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So konnte unmittelbar die Polizei verständigt werden, die um kurz vor 16 Uhr mit mehreren Streifenwagen zum Tatort eilte und dort zwei Verdächtige im Garten antraf und nach kurzer Verfolgung festnahm. Bei den Jugendlichen fanden die Beamten Schmuck, Geld und typische Einbruchswerkzeuge.

Der Eigentümer dieses Anhängers wird gesucht. Foto: Polizei

Die 14 und 16 Jahre alten Festgenommenen haben nach derzeitigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Einer der beiden war bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Taten aufgefallen. Die Kripo konnte noch nicht alle sichergestellten Schmuckstücke zuordnen und sucht den Besitzer eines Anhängers. Hinweise an 02131 3000.

(NGZ)