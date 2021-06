Täter hinterließen Spuren in Dormagen : Diebstahl in der Zonser St. Martinus-Kirche

In der St. Martinus-Kirche wurde ein Kerzenständer gestohlen. Foto: Kirche

Zons Ärger in der St. Martinus Kirche in Zons: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 25. Juni, haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Kirche St. Martinus verschiedene Gegenstände entwendet.

(NGZ) Unter dem Diebesgut befanden sich unter anderem ein Kerzenständer und ein Bild des Kreuzweges. Höchstwahrscheinlich hinterließen die mutmaßlichen Täter außerdem Spuren: Auf der Orgelbühne wurden Zigarettenreste gefunden. Die Bilder des in der Kirche installierten Kamerasystems werden zurzeit ausgewertet.

Die Kirchengemeinde ist empört über den Diebstahl und „empfindet dies als einen starken Eingriff in die Intimsphäre von Menschen, die diesen Ort als Ort des Glaubens sehen und dort Kraft für den Alltag finden“.