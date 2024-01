Kriminalität in Dormagen Erneut Einbrecher an einer Kita und in einer Kirche

Die Reihe an Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Dormagen bricht nicht ab: In der Zeit vom vergangenen Donnerstag, 21 Uhr, bis Freitag, 7.45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Nebengebäude der Kirchengemeinde St. Pankratius an der Conrad-Schlaun-Straße in Nievenheim. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter mehrere Fenster aufgehebelt, wie die Polizei mitteilt. In mindestens zwei Räume stiegen die Einbrecher ein. Einen Stahlschrank in einem der Zimmer konnten sie nur teilweise aufbrechen. Auch am hinteren Eingang der Kirche fanden sich Hebelspuren. Diese Tür war jedoch fest verschlossen, sodass die Unbekannten nicht in das Gotteshaus eindringen konnten. Letztlich entfernten sich die Einbrecher ohne Beute.