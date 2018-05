Dormagen : Einbrecher dringen in das Kulturhaus ein

Dormagen Nur wenig Geld fiel Einbrechern in die Hände, die in der Nacht zum Montag in das Kulturhaus an der Langemarkstraße eindrangen. Gegen 1 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Einbruch in das städtische Gebäude. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge waren Unbekannte durch ein aufgehebeltes Fenster von der Langemarkstraße in das Gebäude eingedrungen, hatten mehrere Räume im Kulturbüro durchsucht, wo sie kein Geld gefunden hatten, und in der Cafeteria einen Getränkeautomaten geknackt. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch in der städtischen Anlage befanden, umstellten mehrere Polizisten das Kulturhaus. Dabei erhielten sie tatkräftige Unterstützung von zwei Diensthunden aus Düsseldorf, die das Gebäude durchsuchten. Die Einbrecher hatten jedoch schon vor dem Eintreffen der Polizei das Weite gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der "Kulle" und dem danebenliegenden Kulturhaus verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)