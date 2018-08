Ein Line-Dance-Workshop als Benefiz-Kursus

Dormagen Die „Wild West Roses“ bieten an drei Sonntagen im September einen Kursus zugunsten des Fördervereins an.

„Country Line Dance“ macht Spaß – das wissen die „Wild West Roses“ seit langem. Und daher tritt die Gruppe um die Trainerinnen Rica und Nadine Kaczmarzyk immer wieder gern an verschiedenen Orten in Dormagen auf. Aufgrund des Erfolges der vergangenen Jahre startet nun bereits der neunte Benefiz-Workshop am Sonntag, 9. September, um 17.30 Uhr im Internationalen Phono- und Radiomuseum Dormagen an der Bahnhofstraße 2-4. „Wir freuen uns sehr, dass Wild West Roses die Kursgebühr für den Förderverein spendet“, sagen Helmut Dietsch und Volkmar Hess, der erste und zweite Vorsitzende des Fördervereins des Dormagener Musikmuseums.