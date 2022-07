Ein Jahr nach der Flut​: Helfer aus Dormagen ziehen ein Fazit​

Dormagen Seit einem Jahr helfen zahlreiche Dormagener beim Wiederaufbau des Ahrtals. Die handwerklichen Arbeiten werden weniger, einiges ist dennoch noch zu tun. Ein Resümee.

Ein Jahr ist seit der Flutkatastrophe im Ahrtal vergangen, in den letzten zwölf Monaten hat sich einiges getan. Auch mit Hilfe von zahlreichen Helferinnen und Helfern aus Dormagen konnte ein Großteil der schweren Aufbauarbeiten bereits vollbracht werden. Auch, wenn die Gruppen aus dem Stadtgebiet sich langsam ein Stück weit zurückziehen, ist noch kein Ende in Sicht, denn für die Menschen vor Ort gibt es noch einiges zu tun. Auch mit Blick auf all das, was die Bewohner des Ahrtals erlebt haben, gilt es, die Nacht auf den 15. Juli 2021 in Erinnerung zu halten.