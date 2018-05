Dormagen: Ein Jahr Landtag: Troles zieht Bilanz

Dormagen Die Abgeordnete verweist vor allem auf Erfolg bei zwei Straßenbauprojekten.

Seit einem Jahr sitzt Heike Troles für die CDU im Landtag und vertritt dort die Interessen von Dormagen, Grevenbroich und Rommerskirchen. Sie zieht eine positive Bilanz der ersten zwölf Monate im Abgeordnetenhaus in Düsseldorf: "Wer mich unterschätzt hat, der wundert sich heute vermutlich über das, was ich bisher im Wahlkreis bewegen konnte." Als zwei besondere Beispiele nennt Troles die beiden Straßenbauprojekte B 477n und L 361n. "Ich habe hier alle Synergien zusammengeführt, den Verkehrsminister und die Verantwortlichen bei StraßenNRW überzeugen können, dass die B477n nicht nur dringend gebraucht wird, sondern auch, dass eine Aufnahme der Planungsarbeiten kurzfristig erfolgversprechend ist. Und siehe da: Die B477n wird in den Arbeitsplan 2019 des Verkehrsministeriums aufgenommen. Und Bürger in Rommerskirchen können sich auf eine Verkehrsentlastung freuen."