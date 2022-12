Aktion “Ein Funken Hoffnung“ Lichterfahrt kommt auch nach Dormagen

Denn die Aktion will auf die Wichtigkeit der Landwirtschaft in der Region hinweisen. „Ohne Bauern geht es nicht“ ist die Devise. Organisator Dominik Grabowski sagt: „Wir wollen noch einmal auf uns aufmerksam machen. Die Landwirtschaft wird so reglementiert, ist aber entscheidend für die Versorgungssicherheit der Menschen.“ Die Verbraucher sollten am besten regional einkaufen und damit Qualität und Sicherheit der Lebensmittel gewährleisten. „Wen wir dann sehen, dass Kinder mit Schildern auf ihren Bobbycars sitzen, auf denen ‚No farmers, no future‘ zu lesen ist, hat schon ein Umdenken stattgefunden.“