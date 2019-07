Eigeninitiative in Dormagen : So verschönern die Zonser ihre Altstadt

Zons Ob mit Blumenschmuck oder Reinigungsaktionen: Die Zonser kümmern sich um die malerischen Gassen ihrer Zollfeste. Nun sind Baumscheiben neu bepflanzt worden. Die SWD unterstützt die Eigeninitiative gern.

Das mittelalterliche Zons ist ein Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher, die am Wochenende einen Ausflug in die malerische Altstadt unternehmen, an einer der zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen oder es sich in der Gastronomie schmecken lassen. Da ist ein schmuckes Erscheinungsbild des ältesten Dormagener Stadtteils nicht nur für Besucher, sondern auch die Zonser wichtig. Immer wieder pflegen Bewohner der Altstadt auch öffentliche Flächen wie den Mühlenplatz. Seit kurzem präsentieren sich die Baumscheiben am Eingang zur Zonser Altstadt bunt bepflanzt.