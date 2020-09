Ehrung in Dormagen : Wilhelm Meller ist ein Vorbild im bürgerschaftlichen Engagement

In der Klosterbibliothek Knechtsteden überreicht Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (r.) Wilhelm Meller das Bundesverdienstkreuz am Bande. Foto: Rhein-Kreis Foto: Rhein-Kreis Neuss

Knechtsteden Seit vielen Jahren engagiert sich Wilhelm Meller ehrenamtlich in vielen Bereichen der katholischen Kirche. Das wurde am Donnerstag in Knechtsteden mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande gewürdigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Der Mann, der dem Norbert-Verein, der das Knechtstedener Gymnasium trägt, seit vielen Jahrzehnten vorsteht und sich ehrenamtlich in weiteren Bereichen der katholischen Kirche engagiert, wurde am Donnerstag gewürdigt: Wilhelm Meller bekam in der Historischen Bibliothek des Klosters Knechtsteden von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. „Diese Verleihung durch den Bundespräsidenten macht deutlich, wie sehr unser Land die Leistungen seiner Bürgerinnen und Bürger schätzt. Und sie ist ein ebenso schöner wie wirksamer Weg, den Blick auf Verdienste zu lenken, die für unser Gemeinwesen von großer Bedeutung sind“, sagte Petrauschke.

Von 1977 bis 2006 war Meller beim Erzbistum Köln beschäftigt, zuletzt als Justiziar. Seine Einblicke in Organisation und Rechtsstruktur kirchlicher Einrichtungen kamen ihm in seinen Ehrenämtern zugute.

Seit 1989 ist er Mitglied, seit 1996 Vorsitzender des Trägervereins des NGK. „Herr Meller hat das Norbert-Gymnasium maßgeblich geprägt auf dem Weg zu einer in der ganzen Region angesehenen Bildungseinrichtung, die Kinder und Jugendliche aus nah und fern anlockt, ihnen christliche Werte vermittelt und sie mit ihren modernen pädagogischen Angeboten fit für die Zukunft macht“, sagte der Landrat in seiner Laudatio.

Mellers Stellvertreter Johann-Andreas Werhahn richtete im Namen der Schule „unseren Dank für eine herausragende Lebensleistung als Beispiel für bürgerschaftliches Engagement“ aus. Er wies darauf hin, dass „Bürger das Recht, aber auch die Pflicht haben, Verantwortung für das jeweilige kommunale Gemeinwesen zu übernehmen“. Meller sei ein Vorbild für Engagement für „seine“ Kommune und ihre Menschen.

Weitere Ämter und Aufgaben: Meller unterstützt den Deutschen Lourdes-Verein und die Deutsche Lourdes-Stiftung in Köln (Vorsitzender des Kuratoriums). Seit 2005 engagiert er sich im Elisabeth-Vinzenz-Verbund katholischer Krankenhäuser in Deutschland (seit 2013 im Aufsichtsrat). Als ehrenamtlicher Rechtsbeistand gestaltet er Umstrukturierungen und Fusionen von Krankenhaus-Trägern mit. Seit 2005 fördert er im Programmbeirat die Karl-Rahner-Akademie. Seit 2008 ist er Vorstandsmitglied im Katholischen Erziehungsverein für die Rheinprovinz, die das Jugendhilfezentrum Raphaelshaus betreibt.