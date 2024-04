Sportlerehrung in Dormagen Stadt feiert ihre Sporthelden

Auch in diesem Jahr feierte die Stadt Dormagen im Rahmen der Sportlerehrung die sportlichen Helden des vergangenen Jahres: In einer festlichen Zeremonie am Mittwochabend wurden in der Aula des Bettina-von-Arnim-Gymnasiums die Sportlerinnen und Sportler 2023 geehrt. Die Veranstaltung diente dabei nicht nur dazu, die außergewöhnlichen Leistungen der Athletinnen und Athleten zu würdigen, sondern auch die Bedeutung des Sports für die Gemeinschaft zu betonen.