Ehrung für verdiente Feuerwehrleute in Dormagen

Feuerwehr Dormagen : Feuerwehrleute für ihren Einsatz geehrt

Jörg Schulz, Bernd Eckhardt (v.l.) und Bürgermeister Erik Lierenfeld (r.) gratulieren Axel Dappen (3.v.l.) vom Löschzug Nievenheim sowie Ralf Schweren und Günter Holzberg vom Musikzug zu 35 Jahre Feuerwehrdienst. Foto: Carina Wernig

Straberg Beim stimmungsvollen Feuerwehr-Ehrungsabend in Straberg wurden langjährige Einsatzkräfte geehrt, ein Ehrenbrandmeister ernannt und ein Wechsel an der Jugendfeuerwehrspitze vollzogen.

Beim stimmungsvollen Ehrungsabend der Feuerwehr Dormagen im Hubertussaal Straberg standen Feuerwehrleute im Mittelpunkt, die für ihren langjährigen Dienst die verdiente Anerkennung ihrer Kameraden und der Gäste erhielten. So wurde Adolf Krücken vom Löschzug Gohr für 65 Jahre vom Stadtfeuerwehrverband geehrt. Ebenfalls nicht mehr aktiv im Dienst stehen Dieter Schulz, der in die Ehrenabteilung übergeleitet wurde, und Heinz Birkenfurth vom Löschzug Delhoven, die für 45 Jahre viel Beifall erhielten, ebenso die Kameraden, die für 50, 40, 35 und 25 Jahre geehrt wurden. Für 30 Jahre erhielt Helmut Reynartz, Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr, die Verdienstmedaille in Gold mit Diamant von Kreisbrandmeister Stefan Meuter. Werner Rieck vom Verband der Feuerwehren im Rhein-Kreis gratulierte ebenso zur Ernennung Reynartz zum Ehrenbrandmeister.

Der neue Bezirksbrandmeister Klaus Thomas Riedel überreichte das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Bronze an Frank Kratochvill, den scheidenden Stadtjugendfeuerwehrwart: Sein Stellvertreter Daniel Dappers übernimmt, an seiner Seite steht Miriam Fassbender als neue Stellvertreterin (Bericht folgt). „Frank Kratochvill hat die sehr gute Entwicklung der Jugendfeuerwehr in Dormagen, die größte im Rhein-Kreis, maßgeblich geprägt“, sagte der Bezirksbrandmeister.

Bürgermeister Erik Lierenfeld bedankt sich bei Adi Krücken. Foto: Carina Wernig

Info Jubilare der Feuerwehr Dormagen geehrt 25 Jahre Sven Böckmann, Robert Hoffmann, Patrick Löhr, Andreas Rath, Steffen Borchert, Andreas Theisen, Frank Schmitz 35 Jahre Axel Dappen, Ralf Schweren, Günter Holzberg 50 Jahre Wolf-Dieter Frohn, Theo Ritterbach, Heinz-Dieter Hoster

Feuerwehr-Chef Bernd Eckhardt lobte seine Feuerwehrleute: „Ich bin stolz auf Euch und Eure Arbeit.“ Beides werde benötigt: ein starkes Haupt- und ein starkes Ehrenamt. 2017 habe es 983 Feuerwehr-Einsätze gegeben, dazu 10.089 Einsätze im Rettungsdienst, davon 2021 mit Notarzt. 2018 seien es bereits 915 Feuerwehr-Einsätze gewesen.

Werner Rieck (l.) und Stefan Meuter (r.) mit Helmut Reynartz. Foto: Carina Wernig

Auch Bürgermeister Erik Lierenfeld bedankte sich bei den haupt- und ehrenamtlichen Mitgliedern der Feuerwehr für ihre Arbeit bei den rund 1000 Einsätzen im Dienst an der Gesellschaft: „Wir sind stolz darauf, in Dormagen eine so hochprofessionelle Feuerwehr zu haben, die von bürgerschaftlichem Engagement aus der Mitte und dem Herz unserer Gesellschaft getragen wird.“ Die Stadt investiere 2019 rund 3,4 Millionen Euro allein in die Feuerwehrausrüstung. Dazu komme die Modernisierung sowie der Um- und Neubau von Gerätehäusern – bis 2020 für rund 4,8 Millionen Euro: „Investitionen in die Feuerwehr sind Investitionen in die Sicherheit.“