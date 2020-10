Ehemaliger Pfarrer in Dormagen-Horrem : Gedenkstein für Fritz Reinery

Dormagen Der im April verstorbene langjährige Horremer Pfarrer Fritz Reinery wurde mit einer Gedenkstele auf dem Dormagener Friedhof geehrt. Bei einer Feier wurde der Erinnerungs-Stein an den Priestergräbern eingeweiht.

Seit Samstag erinnert ein Gedenkstein auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße an den im April verstorbenen langjährigen Pfarrer Fritz Reinery, der am 1. Oktober 81 Jahre geworden wäre. Auf Wunsch der Familie wurde er auf dem Heidefriedhof Zons begraben, jetzt haben ihn die Gemeinde St. Michael und die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem mit einer Gedenkfeier und der Stele, die an den Priestergräbern für Pfarrer Düppenbecker und Pfarrer Heidkamp in der Nähe der Kappelle steht, besonders gewürdigt.