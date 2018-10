Ehemaliger Bayer-Vorstand Dieter Becher ist tot

Dormagen Das ehemalige Vorstandesmitglied der Bayer AG, Dieter Becher, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Becher gehörte dem Konzernvorstand von Oktober 1990 bis zu seiner Pensionierung Ende 1999 an. Er war in den Vorstandsausschüssen „Umweltschutz und Arbeitssicherheit“, „Forschung und Entwicklung“ sowie „Marketing und Logistik“ tätig.

Dieter Becher wurde am 1. November 1936 in Dresden geboren. Sein Studium der Chemie schloss er 1965 in Bonn mit der Promotion ab. Nach Tätigkeiten als Assistent an der Universität Stanford (USA) und in Frankreich trat er 1967 als Chemiker in die Bayer AG ein. Bis 1972 war er Leiter verschiedener Produktionsbetriebe der Sparten Organische Chemikalien und Polyurethane. 1973 wurde ihm zusätzlich zu seiner Tätigkeit in Dormagen die Projektleitung für den Aufbau des Polyurethan-Betriebskomplexes in Brunsbüttel übertragen. Von 1977 bis 1984 leitete er Produktionsbereiche der Sparte Polyurethane.