Ehemalige Akteure des TSV Bayer : So viel Dormagen steckt in der Handball-EM

Dormagen Gleich fünf mehr oder weniger lange am Höhenberg tätige Akteure sind beim Turnier um die europäische Krone in Ungarn und der Slowakei im Einsatz.

Denn in Kentin Mahé (Frankreich, beim TSV von 2000 bis 2011), Bobby Schagen (Niederlande, 2009/10), Simon Ernst (2009 – 2014) und Julian Köster (2015 – 2020) sind gleich vier Spieler bei der EM in Slowenien und Ungarn am Start, die mehr oder weniger lange das Trikot mit dem Bayer-Kreuz getragen haben. Das Besondere: Mahe, der als Neunjähriger mit seinem Vater Pascal nach Dormagen kam, Ernst, der am Ende der C-Jugend vom TV Birkesdorf zum TSV Bayer wechselte, mit ihm Deutscher Meister der B-Jugend wurde und in die Zweite Liga aufstieg, und Köster, den es als 15-Jährigen vom TuS Brauweiler zum Höhenberg zog, wurden allesamt in Dormagen ausgebildet. Eine Bilanz, die nicht mal die Top-Klubs aus der angeblich „stärksten Liga der Welt“ aufzuweisen haben. Da hatte es schon etwas Besonderes an sich, als am Sonntagabend, im letzten, von Deutschland überraschend mit 35:34 gewonnenen Testspiel vor EM-Beginn zwei Ex-Dormagener in der deutschen Abwehr versuchten, die Anspiele des Ex-Dormageners auf der Regieposition von Olympiasieger Frankreich zu unterbinden – was zugegebenermaßen nur wenige Minuten dauerte und zugegebenermaßen auch nicht besonders gut gelang, denn Mahé hatte großen Anteil daran, dass die Franzosen zur Pause mit 18:14 vorne lagen. Am Ende war der 30-Jährige vom ungarischen Spitzenklub KC Veszprem mit fünf Toren erfolgreichster Werfer seines Teams, das sicher zusammen mit Spanien, Norwegen, Dänemark und Schweden zu den Turnierfavoriten zählt.