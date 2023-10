Ehejubiläum in Dormagen Goldhochzeiter lernten sich in der Disko kennen

Es gab überhaupt keinen Heiratsantrag. Wir haben beide einfach festgestellt, dass wir zusammengehören, und haben dann beschlossen, dass wir heiraten“, erinnert sich Regine Plachta. „Aber unsere Hochzeit war dafür umso romantischer“, ergänzt ihr Mann. Im Oktober 1973 trauten sich die beiden standes- amtlich und kirchlich. „Wir haben gedacht, wenn wir einmal die ganze Familie zusammen haben, dann machen wir auch alles an einem Tag. Von überall her sind sie an diesem Tag angereist“, berichtet Regine Plachta. „Genau wie jetzt zur Goldhochzeit“.