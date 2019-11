Ehejubiläum in Dormagen : Eheleute Wagner feiern Diamantene Hochzeit

Helene, genannt Lenchen, und Hans Wagner aus Hackenbroich sind seit 60 Jahren verheiratet. Foto: Georg Salzburg(salz)

Hackenbroich Die Hackenbroicher sind seit 60 Jahren verheiratet.

Vor 60 Jahren, am 27. November, schlossen Helene, genannt Lenchen, und Johannes, genannt Hans, Wagner den Bund der Ehe, so dass sie nun ihre Diamantene Hochzeit feierten. Die Eheleute wuchsen beide in der Stadt Neurode, im ehemaligen Schlesien auf, wo sie sich schon sehr früh kennenlernten. 1958 wanderten beide nach Bielefeld aus. Helene Wagner, damals noch Ritter, gemeinsam mit ihren beiden Schwestern, und Johannes Wagner gemeinsam mit seinen Eltern. 1959 heirateten die beiden. Ein Jahr später kam ihr erster Sohn auf die Welt und nach weiteren vier Jahren der zweite.

Johannes Wagner ist eigentlich gelernter Zimmermann, stieg allerdings in die Chemie-Branche um und arbeitete bei Bayer in Dormagen. Aufgrund dessen pendelte er eine Zeit lang zwischen Bielefeld und Dormagen. Während der Woche wohnte er dann in einem der „Bullenkloster“. Da das Pendeln keine Dauerlösung war, entschlossen sich die Eheleute Wagner 1969 dazu, gemeinsam nach Hackenbroich zu ziehen, wo sie auch heute noch wohnen. Im selben Jahr kam dann ihr jüngster Sohn auf die Welt. Zwei der Söhne wohnen mittlerweile in Zons. Die Eheleute Wagner sind außerdem stolze Großeltern von fünf Mädchen und einem Jungen.

Johannes Wagner verbringt fast jeden Tag auf seinem Grundstück in der Kleingärtneranlage in Hackenbroich. Gemeinsam spielen sie außerdem sehr gerne Rummikub.