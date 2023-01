So sehen die Pläne aus Ein ganzes Einkaufscenter kommt aufs Dormagener Zuckerfabrik-Gelände

Jetzt ging alles ganz schnell: Nachdem die Stadt von ihrem Leuchtturmprojekt, dem Kulturzentrum „forum d!“, erst einmal Abstand genommen hat, kann das Lebensmittelunternehmen Edeka starten und seine Pläne auf dem Areal der ehemaligen Zuckerfabrik an der Europastraße umsetzen. Dabei hat die Konzeption eine andere Dimension und Qualität, als es zunächst ausgesehen hat. Denn es geht mehr als nur um einen modernen Lebensmittelmarkt, auf dem Gelände wird gleich ein komplettes Center mit diversen weiteren Geschäften entstehen. So sieht die Planung aktuell aus, die in der ersten Ratssitzung am 2. Februar vorgelegt und von dort in den Planungsausschuss verwiesen werden wird.