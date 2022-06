Ecomobil-Meile im Gewerbegebiet Top-West : Dormagener zeigen die Mobilität der Zukunft

Dormagen Mobilität neu zu denken, das ist ein weitverbreitetes Ideenbündel mit offenem Ausgang. Attraktive, von einer breiten Öffentlichkeit getragene Angebote zu machen und dafür einen Markt zu schaffen – das ist die andere Geschichte, die am Wochenende bei der Ecomobil-Meile in Dormagen erzählt wurde. Sie läuft noch bis Sonntag, 18 Uhr.

Für jeden war etwas dabei, und darüber freuten sich die Besucher, die trotz der Hitze am Samstag den Weg ins Gewerbegebiet gewagt hatten. Ist es denn so, dass zur eingeläuteten Mobilitätswende jedermann so seine Meinung hat? Wenn zur überzeugenden Technik dann auch noch erschwingliche Preise kommen, dann ja. Das ist die Meinung von Dennis Fels, Dormagens erstem Mobilitätsmanager. Vize-Bürgermeisterin Katja Creutzmann eröffnete die beiden Ausstellungs-und Diskussionstage. „Neue Wege sind zu gehen“, sprach sie den erheblichen Änderungsbedarf in Wirtschaft und Technik an. „Ohne vernetzte Dienstleistungen, smarte Infrastrukturen und gelungenem Markthochlauf läuft heute nichts mehr.“ Das in Dormagen für zwei Tage gesammelte Angebot könne jeder hautnah erleben. Noch sei nicht alles erlebbare Realität. Doch immerhin schreite vor allem die digitale Mobilität als entscheidender Schrittmacher voran.