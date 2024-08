E-Sport Stadtmeisterschaft Dormagen An vier Spieltagen Chance auf Gewinn und Ausbildungsplatz

Weiter geht’s an vier Spieltagen im August und September, bei denen außer attraktiven Tagespreisen wie jeweils einem 100 Euro-Gutschein für den Elektronikmarkt expert noch acht Tickets für das große Finale auf dem Michaelismarkt zu vergeben sind. „Die Erst- und Zweitplatzierten jedes Spieltags gewinnen Tagespreise und qualifizieren sich zusätzlich für die Endrunde. Es lohnt sich also doppelt, sein Können unter Beweis zu stellen“, so Gräfe. Auf dem Michaelismarkt wird am Sonntag, 29. September, der Dormagener E-Sport-Stadtmeister 2024 ausgespielt und mit einer Playstation5 belohnt.