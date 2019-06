In Zons von Pkw erfasst : E-Bike-Fahrer bei Unfall auf der B 9 schwer verletzt

Foto: dpa

Zons Am Sonntag, gegen 16 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer auf der Düsseldorfer Straße in Zons bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 72 Jahre alte Mann aus Krefeld war mit seinem E-Bike auf der Fahrbahn der Düsseldorfer Straße aus Fahrtrichtung Sankt Peter in Richtung Zons unterwegs und bog laut Zeugenaussagen unvermittelt nach links in Richtung Nievenheimer Straße ab.

